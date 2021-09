Il Benevento vola con la tripletta di Lapadula Crisi nera Alessandria | l’Ascoli passa 3-1

(Di martedì 21 settembre 2021) I due anticipi pomeridiani di Serie B hanno visto il successo interno delsul Cittadella e la vittoria delsu un’sempre più in. I campani aprono le marcature con Acampora al 5?, Okwonkwo pareggia i conti al 13?. Nella ripresa èshow:del peruviano al 69?, 84? e 86? e punteggio fissato sul 4-1. Rimane a zero punti l’, sconfitta per 3-1 tra le mura amiche daldi Sottil: Dionisi e Botteghin mandano i bianconeri avanti di due reti all’intervallo. Collocolo cala il tris, inutile la marcatura di Palombi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Una tripletta di Lapadula lancia il: Cittadella sconfitto 4 - 1. Colpo dell'Ascoli, che vince 3 - 1 sul campo dell'Alessandria. Alle 20.30 altre cinque sfide: Diretta Gol sul canale ...Per ilpossibile modulo 4 - 3 - 3 con questi titolari: Paleari in porta; Letizia, Glik, ... PISA MONZA La capolista Pisaa punteggio pieno e oggi ospita il Monza nel big - match di Serie ...Il Benevento ritrova Lapadula e l’attaccante ringrazia la fiducia con una tripletta che stende il Cittadella. Il bomber giallorosso entra nella ripresa e in 45 minuti mette in mostra tutto il suo repe ...Bologna, 20 settembre 2021 - Il Pisa vola sulle ali dell'entusiasmo in Serie B. I toscani sono in vetta alla classifica del campionato cadetto e dopo quattro giornate sono gli unici a punteggio pieno.