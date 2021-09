Formazioni ufficiali Pordenone-Reggina | Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 21 settembre 2021) Ledi, match della quinta giornata di. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti. Quale sarà l’esito di questa gara? Scopriamolo dal primo minuto. Prima però ecco le scelte di formazione dei due allenatori per questo appuntamento del turno infrasettimanale. Le: in attesa: in attesa SportFace.