Castano | coi soldi del reddito di cittadinanza compra e vende droga

E' finita agli arresti una donna residente nell'hinterland milanese, fermata dalla polizia locale diper un controllo. D. M. F. classe '92, è stata arrestata in attesa del processo per ...Le 28 aspiranti Miss Italia hanno sfilato in costume istituzionale di Miss Italia,variopinti ... A fine gara è esplosa la gioia di Francesca Mamè, bellezza dai capelliscuri, occhi marroni ...Castano Primo (Milano), 21 settembre 2021 - Usava i soldi del reddito di cittadinanza per comprare la droga da smerciare insieme al complice marocchino. E' finita agli arresti una donna residente nell ...Francesca Mamè, 18 anni, è la nuova Miss Miluna Lombardia. Ha vinto il titolo nella spettacolare finale regionale di Miss Italia al PalaLanzo, nel territorio comunale di Alta Valle Intelvi. A fine gar ...