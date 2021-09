Tonali, primo giocatore della Serie A a ricevere un giallo per non aver buttato fuori la palla con uno Juventino a terra (Di lunedì 20 settembre 2021) Nuovo record per Sandro Tonali, l’arbitro Doveri gli mostra un giallo dopo il faccia a faccia con Dybala. Il milanista non ha voluto lanciare fuori il pallone mentre Morata era a terra. Juventus-Milan si accende, in tutti i sensi. Scavallata l’ora di gioco, scintille fra Paulo Dybala e Sandro Tonali. L’argentino ha rimproverato all’avversario la scelta dei rossoneri di non far uscire pallone dopo un intervento duro di Tomori su Morata, a sua volta rendendosi protagonista di un contrasto altrettanto ruvido. Parole grosse, faccia a faccia e l’arbitro Doveri mostra il giallo per entrambi i contendenti, mentre lo stesso Morata esce per fare spazio a Kean. Qualche secondo di parapiglia, i compagni a separarli, l’arbitro Doveri ha ammonito entrambi. Tensione che è poi proseguita però, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 settembre 2021) Nuovo record per Sandro, l’arbitro Doveri gli mostra undopo il faccia a faccia con Dybala. Il milanista non ha voluto lanciareil pallone mentre Morata era a. Juventus-Milan si accende, in tutti i sensi. Scavallata l’ora di gioco, scintille fra Paulo Dybala e Sandro. L’argentino ha rimproverato all’avversario la scelta dei rossoneri di non far uscire pallone dopo un intervento duro di Tomori su Morata, a sua volta rendendosi protagonista di un contrasto altrettanto ruvido. Parole grosse, faccia a faccia e l’arbitro Doveri mostra ilper entrambi i contendenti, mentre lo stesso Morata esce per fare spazio a Kean. Qualche secondo di parapiglia, i compagni a separarli, l’arbitro Doveri ha ammonito entrambi. Tensione che è poi proseguita però, ...

