(Di lunedì 20 settembre 2021) Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) – “Abbandoni scolastici e impoverimento educativo, soprattutto nelle aree sociali già svantaggiate, si sono aggravati e rappresentano indubbiamente una pesante eredità di questa stagione. Per affrontare con energia questo aspetto possono esserci d’aiuto lo spirito e la passione civile che hanno consentito di limitare le conseguenze negative delle successive chiusure”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Pizzo calabro in occasione della cerimonia per l’apertura dell’anno scolastico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “Per uscire dal Covid seguiamo l’esempio dei ragazzi che hanno superato questa sfida”. Mattarella: “le risorse per la scuol… - TV7Benevento : Covid: Mattarella, 'vaccini giovani hanno aiutato tutta la società, speriamo aumentino numeri'... - TV7Benevento : Covid: Mattarella, 'scuola ha insegnato valore noi, recuperare vita sociale'... - TV7Benevento : Covid: Mattarella, 'scuola riaperta grazie a vaccini, non deve più chiudere'... - infoitinterno : Covid, Mattarella: 'Scuola il più potente antivirus' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella

Adnkronos

ha aggiunto che "merita attenzione la grande partecipazione degli studenti alla campagna vaccinale. Rivela da che parte sta il desiderio di liberta' di vivere appieno la propria vita con ...Secondo, 'la scuola non è un capitolo accessorio, bensì è assolutamente centrale in un Piano di ripartenza. Le conoscenze e la cultura delle giovani generazioni costituiscono il volano ...Dichiarazione di Francesco Sinopoli, segretario generale FLC CGIL a conclusione della cerimonia per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2021/2022 ...Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) – “Il mondo della scuola, nel suo insieme, si è dimostrato un potente anti-virus. Ne è testimonianza il dato del 94% di vaccinati tra il personale docente e non ...