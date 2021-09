Atletica, We Run Together: Lorenzo Patta torna in pista nei 100 a Castelporziano (Di lunedì 20 settembre 2021) Nella giornata di martedì 21 settembre a Castelporziano si terrà il meeting “We Run Together” presso il centro sportivo della Guardia di Finanza. L’evento è stato organizzato per celebrare i 100 anni di Atletica delle Fiamme Gialle. C’è grande attesa per il ritorno in pista del campione olimpico nella staffetta 4×100, Lorenzo Patta, che sarà impegnato nei 100 metri. Lo sprinter oristanese, esploso con il 10.13 di Savona in maggio, si confronterà con la riserva della staffetta di Tokyo Wanderson Polanco, il bronzo europeo U20 dei 100 Matteo Melluzzo e il lunghista Filippo Randazzo, annunciato anche sul rettilineo oltre che nella specialità di cui è finalista olimpico. Presenti anche il primatista italiano dei 400 metri Davide Re e gli altri recordman della 4×400 Alessandro Sibilio e ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Nella giornata di martedì 21 settembre asi terrà il meeting “We Run” presso il centro sportivo della Guardia di Finanza. L’evento è stato organizzato per celebrare i 100 anni didelle Fiamme Gialle. C’è grande attesa per il ritorno indel campione olimpico nella staffetta 4×100,, che sarà impegnato nei 100 metri. Lo sprinter oristanese, esploso con il 10.13 di Savona in maggio, si confronterà con la riserva della staffetta di Tokyo Wanderson Polanco, il bronzo europeo U20 dei 100 Matteo Melluzzo e il lunghista Filippo Randazzo, annunciato anche sul rettilineo oltre che nella specialità di cui è finalista olimpico. Presenti anche il primatista italiano dei 400 metri Davide Re e gli altri recordman della 4×400 Alessandro Sibilio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Run Patta nei 100 al debutto da oro olimpico Sui 400 Re, Sibilio e Aceti È tutto pronto a Castelporziano (Roma) per il meeting We Run Together ... si inserisce nell'ambito delle iniziative per festeggiare i 100 anni di atletica delle Fiamme ...

Conclusa la stagione agonistica nazionale per gli Assoluti con le finali dei Cds ... mettendosi dietro squadre molto più titolate e blasonate ( Pro Sesto e Acsi Italia Atletica). ... RAPPRESENTATIVA VITERBESE A CASTEL PORZIANO PER IL MEETING INTERNAZIONALE WE RUN TOGETHER Martedì 21 ...

Atletica: torna la Roma Appia Run ANSA Nuova Europa Atletica: torna in pista Patta, oro di Tokyo nella 4X100 (ANSA) – ROMA, 20 SET – È tutto pronto a Castelporziano (Roma) per il meeting ‘We Run Together’ in programma ... per festeggiare i 100 anni di atletica delle Fiamme Gialle.

Atletica, We Run Together: Lorenzo Patta torna in pista nei 100 a Castelporziano Atletica, We Run Together: l'oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo 2020, Lorenzo Patta torna in pista nei 100 a Castelporziano ...

