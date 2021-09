Juventus Milan, si ferma anche lui! Brividi per Allegri! (Di domenica 19 settembre 2021) Brutte notizie durante Juventus Milan, i bianconeri dovranno fare i conti con l’infortunio di Morata. Dopo il Milan che ha dovuto fare a meno di Kjaer, anche la Juventus è costretta a fare a meno di Morata. Lo spagnolo ha lasciato il campo al 66 minuto per dei problemi fisici, al suo posto Kean. Il calciatore si è accasciato al suolo dopo un contrasto con Tomori, l’attaccante ha immediatamente chiesto il cambio. Brutte notizie per Allegri che perde il suo bomber, che anche quest’oggi è andato in gol portando avanti la Juventus. Morata sarà sottoposto agli ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 settembre 2021) Brutte notizie durante, i bianconeri dovranno fare i conti con l’infortunio di Morata. Dopo ilche ha dovuto fare a meno di Kjaer,laè costretta a fare a meno di Morata. Lo spagnolo ha lasciato il campo al 66 minuto per dei problemi fisici, al suo posto Kean. Il calciatore si è accasciato al suolo dopo un contrasto con Tomori, l’attaccante ha immediatamente chiesto il cambio. Brutte notizie per Allegri che perde il suo bomber, chequest’oggi è andato in gol portando avanti la. Morata sarà sottoposto agli ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - Lovo_official : RT @OptaPaolo: 3 - Ante #Rebic è il primo giocatore del #Milan a segnare per tre presenze di fila contro la #Juventus in Serie A nell'era d… - ArmandaGelsomin : RT @OptaPaolo: 4 - La rete di Álvaro Morata, dopo 4 minuti, è la più rapida realizzata dalla #Juventus contro il #Milan in Serie A dal 1996… -