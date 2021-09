Incredibile Messi, l’ha fatto davvero! Il brutto episodio durante la sfida col Lione (Di domenica 19 settembre 2021) Seconda partita da titolare per Messi con la maglia del PSG che si chiude con una polemica con Pochettino. I parigini hanno battuto 2-1 il Lione. A passare in vantaggio sono gli ospiti al 54 con Paqueta. Il pari lo trova Neymar su rigore e la vittoria arriva con un gol al 94 di Mauro Icardi. Il PSG centra cosi la sesta vittoria in altrettanti incontri. A fare notizia però non è la vittoria del PSG ma quanto accaduto al 75 minuto del match. Messi che ancora non si è sbloccato e autore di una partita “normale” viene sostituito, al suo posto entra Hakimi. La pulce però non prende bene la sostituzione e quando Pochettino si è avvicinato ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 settembre 2021) Seconda partita da titolare percon la maglia del PSG che si chiude con una polemica con Pochettino. I parigini hanno battuto 2-1 il. A passare in vantaggio sono gli ospiti al 54 con Paqueta. Il pari lo trova Neymar su rigore e la vittoria arriva con un gol al 94 di Mauro Icardi. Il PSG centra cosi la sesta vittoria in altrettanti incontri. A fare notizia però non è la vittoria del PSG ma quanto accaduto al 75 minuto del match.che ancora non si è sbloccato e autore di una partita “normale” viene sostituito, al suo posto entra Hakimi. La pulce però non prende bene la sostituzione e quando Pochettino si è avvicinato ...

