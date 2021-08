Audrey Tautou | 45 anni e uno stile toujours chic

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 9 agosto 2021) Quel che è certo è che Audrey Tautou possiede il famoso je ne sais quoi, quel tocco raffinatissimo e al contempo rilassato e casual che tanto invidiamo alle francesi. Classe 1976, segno zodiacale Leone, l’attrice e modella festeggia il suo 45esimo compleanno il 9 agosto. Riservatissima e molto legata al cinema made in France, tanto da non aver mai lasciato la sua patria per Hollywood (come tanti suoi colleghi), Audrey Tautou mantiene un velo di mistero, tanto che poco e nulla si sa della sua vita privata. Il che, ovviamente, contribuisce al suo mito di donna affascinante. Per la sua giornata abbiamo deciso di ricordare i suoi beauty look più iconici.