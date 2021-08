I furbetti del Green Pass non sono poi così furbi: comprano certificati falsi e poi vengono ricattati (Di domenica 8 agosto 2021) Doppia frode per chi pensava di aggirare i controlli. Quando i clienti hanno minacciato di denunciare i truffatori, questi hanno chiesto altri soldi: pena la pubblicazione di tutti i loro dati Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 8 agosto 2021) Doppia frode per chi pensava di aggirare i controlli. Quando i clienti hanno minacciato di denunciare i truffatori, questi hanno chiesto altri soldi: pena la pubblicazione di tutti i loro dati

Advertising

falconiere_mark : I furbetti del Green Pass non sono poi così furbi: comprano certificati falsi e poi vengono ricattati - La Stampa - Rudi82_ : I furbetti del Green Pass non sono poi così furbi: comprano certificati falsi e poi vengono ricattati… - Keynesblog : RT @NicolaMelloni: Spiace davvero, ma i numeri dicono che il 29% di chi usufruisce del SSN sono furbetti evasori..ergo, abioliamolo? - Bobbio65M : RT @Gaiagioialiber1: Dovete finirla di scrivere 'i furbetti del green pass '. Non c'è nessun furbetto. Io non ce l'ho, non lo voglio il v… - Carla44613652 : RT @Gaiagioialiber1: Dovete finirla di scrivere 'i furbetti del green pass '. Non c'è nessun furbetto. Io non ce l'ho, non lo voglio il v… -