Cadono Kunduz e altre due città | talebani inarrestabili in Afghanistan

(Di domenica 8 agosto 2021), Sar-e-Pul, Taloqan: in poche ore treafghane, capoluoghi di province, sono cadute nelle mani dei. Continua così la avanzata dei militanti inarrestabile nel Paese da cui nelle scorse settimane sono andate via le forze straniere a guida Nato dopo vent’anni di presenza, e di guerra, che aveva a più riprese - e in stagioni militari e politiche tra loro diverse - arginato anche la presenza talebana. Da venerdì, i capoluoghi di provincia caduti nelle mani dei, sono in tutto cinque. Tra le ultime conquiste la più rilevante a livello strategico:. Con i suoi 270mila abitanti ...