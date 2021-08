M5S, Conte eletto presidente: oltre 62mila i sì (Di sabato 7 agosto 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 7 agosto 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

AzzolinaLucia : Si apre finalmente una nuova fase. E siamo pronti a viverla con grande entusiasmo. Uniti e protagonisti. #Conte… - petergomezblog : Conte da stasera leader del M5S, cosa cambia per il governo? - petergomezblog : M5s, al via su Skyvote la votazione per eleggere Giuseppe Conte presidente. Alle 13 hanno votato 20mila persone - fefodero : Domanda banale: quand’è che un voto su #Rousseau darà un esito non scontato? Risposta: mai. #Conte #M5S - PatriziaRefano : RT @petergomezblog: Conte da stasera leader del M5S, cosa cambia per il governo? -