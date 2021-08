Juventus | Danilo si toglie dal mercato | «Avanti insieme»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 agosto 2021) Con un post sui social,ha confermato la sua permanenza alla, spegnendo le voci disul suo conto In questi giorni il Bayern Monaco aveva avviato i contatti per portarealla corte di Nagelsmann, ma il club bavarese dovrà andare su altri obiettivi. Il difensore brasiliano, con un post sui suoi canali social, ha infatti confermato la sua permanenza allaanche per la prossima stagione. Questo il messaggio del numero 13: «2 anni in bianconero! Forza Juve, andiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.