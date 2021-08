Pochettino chiaro: Ronaldo è stato scartato dal Psg (Di venerdì 6 agosto 2021) Pochettino, tecnico del Psg: “Messi è una possibilità”. Per costi, anche Ronaldo avrebbe potuto rappresentarla, ma è stato scartato “Sappiamo cosa è successo ieri. Nasser e Leonardo stanno lavorando molto per migliorare la squadra. Ma, se dovesse arrivare Messi non partirà Mbappé. Stiamo vedendo e analizzando tutte le possibilità di mercato, Messi è una di queste. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 agosto 2021), tecnico del Psg: “Messi è una possibilità”. Per costi, ancheavrebbe potuto rappresentarla, ma è“Sappiamo cosa è successo ieri. Nasser e Leonardo stanno lavorando molto per migliorare la squadra. Ma, se dovesse arrivare Messi non partirà Mbappé. Stiamo vedendo e analizzando tutte le possibilità di mercato, Messi è una di queste. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

