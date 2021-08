La Campania va a fuoco: 735 roghi boschivi in meno di un mese (Di venerdì 6 agosto 2021) Tragico il bilancio della Protezione civile regionale sui roghi boschivi in Campania divampati durante l’estate: già 735 dal 15 giugno a oggi. Sono 735 i roghi boschivi che dal 15 giugno, data in cui è iniziato il periodo di massima pericolosità, hanno interessato il territorio della Campania. A comunicarlo la Protezione civile regionale tracciando un Leggi su 2anews (Di venerdì 6 agosto 2021) Tragico il bilancio della Protezione civile regionale suiindivampati durante l’estate: già 735 dal 15 giugno a oggi. Sono 735 iche dal 15 giugno, data in cui è iniziato il periodo di massima pericolosità, hanno interessato il territorio della. A comunicarlo la Protezione civile regionale tracciando un

