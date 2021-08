Ecco a voi il lago che nasconde più di mille relitti (Di venerdì 6 agosto 2021) La regione dei Grandi Laghi, al confine tra Canada e America del Nord vede il lago Huron spiccare tra gli altri per un motivo in particolare: le sue acque gelide conservano splendidamente più di mille relitti risalenti a centinaia di anni fa. lago Huron, i tesori nascosti nelle sue acque gelide Il lago Huron si estende per una superficie di quasi 60mila kmq per una lunghezza di oltre 330 km: al suo interno è situata l’isola lacustre più grande del mondo, chiamata Manitoulin, ma i record non finiscono qua per l’immenso bacino lacustre che tocca il lago Ontario a nord, est e sud e il ... Leggi su funweek (Di venerdì 6 agosto 2021) La regione dei Grandi Laghi, al confine tra Canada e America del Nord vede ilHuron spiccare tra gli altri per un motivo in particolare: le sue acque gelide conservano splendidamente più dirisalenti a centinaia di anni fa.Huron, i tesori nascosti nelle sue acque gelide IlHuron si estende per una superficie di quasi 60mila kmq per una lunghezza di oltre 330 km: al suo interno è situata l’isola lacustre più grande del mondo, chiamata Manitoulin, ma i record non finiscono qua per l’immenso bacino lacustre che tocca ilOntario a nord, est e sud e il ...

