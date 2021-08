Britney Spears | un altro passo verso la libertà dalla conservatorship del padre Jamie

Advertising

Methamorphose30 : RT @BSNewsItalia: L'avvocato di Britney Spears afferma che suo padre ha recentemente provato a cancellare e disdire la breve vacanza della… - ConventoLonato : A - MisterG1991 : RT @BSNewsItalia: Miley Cyrus mostra il suo sostegno a Britney Spears proiettando #FreeBritney sugli schermi durante il suo set di Lollapal… - MisterG1991 : RT @oliviarodrigITA: 'Ho seguito la situazione di Britney Spears ed è spaventosa. Credo che l'industria musicale stia migliorando nel non a… - sourgagacandy : RT @BSNewsItalia: L'avvocato di Britney Spears afferma che suo padre ha recentemente provato a cancellare e disdire la breve vacanza della… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Billboard Italia

Il legale della star chiede al giudice una nuova udienza entro il 23 agosto.ha fretta di liberarsi definitivamente della conservatorship esercitata dal padre ...She's just beingtook a break from her ongoing conservatorship battle to answer a few of her fans' burning questions on Thursday, August 5.' Ups and Downs Over the Years Read article The ...Una delle domande che ci poniamo più spesso quando vediamo le sponsorizzazioni su Instagram è 'Chissà quanto sarà stato pagato/a per questa pubblicità?'. Ora possiamo scoprirlo, è stato rivelato l'ele ...Britney Spears ha fretta di liberarsi definitivamente della “conservatorship” esercitata dal padre Jamie.Il nuovo legale della cantante, Mathew Rosengart, ha infatti chiesto al giudice di fissare una ...