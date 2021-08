(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGennaroè un nuovo giocatore del. Il clubha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista non precisando tuttavia la durata dell’accordo, che dovrebbe essere un biennale con opzione., svincolatosi dallo Spezia, ha totalizzato 79 presenze e 4 gol in quattro stagioni in Liguria. Di seguito la nota ufficiale: “IlCalcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, l’accordo con il calciatore Gennaro. Il centrocampista napoletano ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà al club ...

anteprima24 : ** #Acampora è giallorosso: l'annuncio del ##Benevento ** - Kit_0209 : RT @bncalcio: ??Gennaro Acampora è giallorosso! ???? #BenvenutoGennaro ?? - bncalciopds : RT @bncalcio: ??Gennaro Acampora è giallorosso! ???? #BenvenutoGennaro ?? - bncalcio : ??Gennaro Acampora è giallorosso! ???? #BenvenutoGennaro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Acampora giallorosso

Chi è il compagno di squadra col quale ha stretto di più? 'Ho legato molto con, siamo ... 'Ho dato tutto quello che mi è mancato quando ho giocato lì in. Non è un caso che ho ...Chi è il compagno di squadra col quale ha stretto di più? 'Ho legato molto con, siamo ... 'Ho dato tutto quello che mi è mancato quando ho giocato lì in. Non è un caso che ho ...ACAMPORA BENEVENTO – Porte girevoli in casa sannita, dove sta per concretizzarsi una mini-rivoluzione in mediana. Il Benevento del ...