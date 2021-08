Valentino Rossi | “Mi ritiro a fine stagione Momento molto difficile ma è stato grandioso”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sta parlando in questoin una speciale conferenza stampa. L’ex campione del mondo ha annunciato l’addio alladelladifficili infatti gli ultimi anni per lui, in cui non ha potuto rendere al meglio. LEGGI ANCHE: Inter, Zhang indeciso: vendere o ascoltare i tifosi nerazzurri? L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - DanZzJr : RT @OptaPaolo: 235 - Valentino Rossi è il pilota con più podi all’attivo nel Motomondiale considerando tutte le classi (235). Leggenda. #V… - dan8ay : RT @la_patilla: El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi anuncia su retirada a final de 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

ROMA - "Come ho detto nel corso della stagione prendo la mia decisione dopo la pausa estiva e o deciso di fermarmi dopo la stagione. Questa sarà la mia ultima metà stagione " . Cosìha annunciato il ritiro ufficiale dalla MotoGp nella conferenza stampa organizzata alla vigilia del Gran Premio di Stiria. Il Dottore lascerà il Motomondiale al termine della stagione ...ROMA - ha annunciato il ritiro dalla al termine della stagione 2021 . Il Dottore ha dato la notizia nella conferenza stampa organizzata alla vigilia del Gran Premio di Stiria: "Come ho detto nel ...L’annuncio tanto atteso è arrivato: Valentino Rossi ha comunicato in conferenza stampa che si ritirerà al termine della stagione in corso. Come avevo detto a tutti, avrei deciso durante la pausa ...Era già nell’aria l’addio di Valentino Rossi di lasciare il Motomondiale. Tutto è partito dalla nota ufficiale della Dorna. Si i tratta comunque di un momento importante nella carriera di Valentino.