I migranti sulla Ocean Viking in attesa di sbarco: «Il cibo è finito. Ma dal Governo italiano silenzio assoluto» (Di giovedì 5 agosto 2021) La capomissione di SoS Mediterranee: «Una nave può essere solo una transizione da una situazione di pericolo a un luogo sicuro a terra. Far aspettare giorni a persone sfuggite alla morte in mare significa mettere a rischio la loro salute fisica e mentale» Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 5 agosto 2021) La capomissione di SoS Mediterranee: «Una nave può essere solo una transizione da una situazione di pericolo a un luogo sicuro a terra. Far aspettare giorni a persone sfuggite alla morte in mare significa mettere a rischio la loro salute fisica e mentale»

Advertising

Agenzia_Ansa : Durante un'operazione di salvataggio di 5 ore circa 400 persone sono state salvate e stanno ricevendo le prime cure… - espressonline : I migranti sulla Ocean Viking in attesa di sbarco: «Il cibo è finito. Ma dal Governo italiano silenzio assoluto» - GiuliaRastajuly : RT @claudialode: In questo periodo in cui tutti parlano di diritti, il rapporto di @amnestyitalia ci fa riflettere. Italia, nazione che si… - ElisabettaCose3 : RT @udogumpel: Quando si è disperato, si butta sulla paura del migrante, il Salvini. Ora vediamo i dati. C'è emergenza? Secondo il MinInt a… - claudialode : In questo periodo in cui tutti parlano di diritti, il rapporto di @amnestyitalia ci fa riflettere. Italia, nazione… -

Ultime Notizie dalla rete : migranti sulla Da rebus MPS a riforme: Governo Draghi alla prova del fuoco ... come se non bastassero le tensioni legate all'estensione del green pass e il dossier migranti, con ... l'urgenza da parte del Tesoro di raggiungere un accordo con Unicredit sulla cessione del Monte dei ...

Perché dà fastidio Provenzano (e il fatto che sia venuto alla nostra Festa) La lingua batte sempre dove il dente duole: la paura dei migranti. L'instabilità permanente della sponda nord dell'Africa - i riflettori dovrebbero essere accesi con più attenzione sulla crisi ...

I migranti sulla Ocean Viking in attesa di sbarco: «Il cibo è finito. Ma dal Governo italiano silenzio assoluto» L'Espresso Imbarcazione con 67 persone a bordo intercettata sulla costa jonica Continuano gli sbarchi sulle coste crotonesi. Questa mattina nel porto di Crotone è giunta una imbarcazione, con a bordo 67 migranti. Il natante era stato intercettato e scortato fino al porto dalla ...

Migranti, in 67 sbarcano a Crotone Stamane, presso il porto di Crotone è giunta una imbarcazione con a bordo 67 migranti. Gli stessi sono stati intercettati e scortati fino al locale porto dalla Guardia di Finanza. Gli immigrati sono r ...

... come se non bastassero le tensioni legate all'estensione del green pass e il dossier, con ... l'urgenza da parte del Tesoro di raggiungere un accordo con Unicreditcessione del Monte dei ...La lingua batte sempre dove il dente duole: la paura dei. L'instabilità permanente della sponda nord dell'Africa - i riflettori dovrebbero essere accesi con più attenzionecrisi ...Continuano gli sbarchi sulle coste crotonesi. Questa mattina nel porto di Crotone è giunta una imbarcazione, con a bordo 67 migranti. Il natante era stato intercettato e scortato fino al porto dalla ...Stamane, presso il porto di Crotone è giunta una imbarcazione con a bordo 67 migranti. Gli stessi sono stati intercettati e scortati fino al locale porto dalla Guardia di Finanza. Gli immigrati sono r ...