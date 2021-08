Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan: Ue chiede cessate il fuoco urgente: (ANSA) - BRUXELLES, 05 AGO - L'Unione europea 'ch… - Civis_mundi1 : @stefanodematte6 @vattiato @GassmanGassmann E se non si usano in Afghanistan o in Medio Oriente sempre perche 'ce l… - MRMRSC6 : RT @GianniRosini: Afghanistan, Usa aprono a un coinvolgimento della Cina. Pechino vede le opportunità economiche e chiede stabilità ai Tale… - petro_francesco : RT @GianniRosini: Afghanistan, Usa aprono a un coinvolgimento della Cina. Pechino vede le opportunità economiche e chiede stabilità ai Tale… - Lukyluke311 : RT @GiovanniFanfoni: Ieri a Herat i Talebani hanno attaccato la sede ONU, che chiede un'inchiesta, ma la figlia di Mohammed Najibullah, ex… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan chiede

ANSA Nuova Europa

L'Unione europea "un cessate il fuoco urgente, totale e permanente per dare una possibilità alla pace" ine condanna la forte escalation di violenza in tutto il Paese causata dall'intensificarsi ......a "garantire l'effettiva promozione dei diritti umani e in particolare delle donne in". ... La Lega è al loro fianco eurgentemente al governo di metterli in sicurezza" ha dichiarato ...L'Unione europea "chiede un cessate il fuoco urgente, totale e permanente per dare una possibilità alla pace" in Afghanistan e condanna la forte escalation di violenza in tutto il Paese causata dall'i ...Martedì il ministro degli Esteri afghano Mohammad Hanif Atmar ha parlato con il suo omologo indiano S Jaishankar della convocazione di una sessione di ...