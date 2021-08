Scuola, ipotesi green pass per docenti: domani Cdm e cabina di regia (Di mercoledì 4 agosto 2021) In arrivo le nuove regole per la ripartenza dell'anno scolastico: le parrocchie forniranno spazi alle scuole che hanno carenza di aule Leggi su rainews (Di mercoledì 4 agosto 2021) In arrivo le nuove regole per la ripartenza dell'anno scolastico: le parrocchie forniranno spazi alle scuole che hanno carenza di aule

Advertising

SkyTG24 : Matteo #Salvini a proposito dell'ipotesi dell'estensione del #GreenPass anche per i trasporti e la scuola ha detto:… - GoodMorningIT : Elezioni amministrative il 3 e 4 ottobre | Ipotesi Green pass per scuola e trasporti | Una tassa sulla sicurezza pe… - MarceVann : RT @DentroMontanaro: Ipotesi green pass a scuola e trasporto pubblico locale: tamponi calmierati a 6-7 euro. Ora, 2 figli in età scolare e… - infoitinterno : Nuovo decreto: green pass per scuola, mezzi e aziende. Cambiano le regole: le ipotesi - zazoomblog : Nuovo decreto: green pass per scuola mezzi e aziende. Cambiano le regole: le ipotesi - #Nuovo #decreto: #green… -