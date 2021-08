Nuovi sbarchi a Lampedusa | 780 clandestini in 24 ore È allarme Covid ma dal Viminale tutto tace

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ancora, ormai al collasso con la complicità del. Che non brilla per interventismo. Salgono a cinque nelle ultime ore glinella maggiore isola delle Pelagie L’ultima carretta del mare con 73 persone a bordo è riuscita a eludere i controlli. E ad approdare direttamente in località Guitgia. Tra itre donne e 22 minori, tutti di nazionalità tunisina., hotspot fuori controllo Anche per loro, come per i 150 arrivati oggi durante la giornata, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot ...