GTA Online pieno di giocatori che camminano in tondo per guadagnare punti esperienza (Di mercoledì 4 agosto 2021) Los Santos Tuners è l'ultimo grande aggiornamento di GTA V che ha trasformato il gioco di Rockstar Games in una sorta di Fast and Furious. Tuttavia i giocatori sono frustrati dalla quantità di grind necessario per sbloccare tutto. A tal proposito molti di loro stanno ricorrendo a tanti trucchetti per salire velocemente di livello andando AFK praticamente per ore, con i loro personaggi che continuano a girare intorno. Diventare un membro fa guadagnare "Tuner XP" che conseguentemente fa aumentare di livello, sbloccando nuovi oggetti come parti di automobili. Ma per ottenere alcune cose, bisognerà avanzare molto e macinare punti ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Los Santos Tuners è l'ultimo grande aggiornamento di GTA V che ha trasformato il gioco di Rockstar Games in una sorta di Fast and Furious. Tuttavia isono frustrati dalla quantità di grind necessario per sbloccare tutto. A tal proposito molti di loro stanno ricorrendo a tanti trucchetti per salire velocemente di livello andando AFK praticamente per ore, con i loro personaggi che continuano a girare intorno. Diventare un membro fa"Tuner XP" che conseguentemente fa aumentare di livello, sbloccando nuovi oggetti come parti di automobili. Ma per ottenere alcune cose, bisognerà avanzare molto e macinare...

