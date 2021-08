Elezioni amministrative 3 e 4 ottobre: saranno coinvolti 12 milioni di elettori (Di mercoledì 4 agosto 2021) I partiti scaldano i muscoli in vista dell’appuntamento elettorale autunnale. Il Ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di Elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le Elezioni si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre. saranno coinvolti in totale 1.162 Comuni, tra i quali 18 capoluoghi di provincia inclusi Torino, Milano, Bologna, Roma e ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 4 agosto 2021) I partiti scaldano i muscoli in vista dell’appuntamento elettorale autunnale. Il Ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di(comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Lesi terranno domenica 3 e lunedì 4. Eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18in totale 1.162 Comuni, tra i quali 18 capoluoghi di provincia inclusi Torino, Milano, Bologna, Roma e ...

