Ciclismo su pista, Consonni: "Abbiamo lavorato col sorriso"; Milan: "Non mi rendo conto di questo sogno" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una medaglia d'oro da urlo quella conquistata da Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon nell'inseguimento a squadre con la vittoria sulla Danimarca. Un successo in rimonta che ha portato anche al record del mondo con 3'42"032. E se Filippo Ganna è la stella della squadra, Consonni, Milan e Lamon hanno messo in scena una prova praticamente perfetta, seguendo il loro leader fino alla volata finale. Che ha regalato emozioni uniche. "Ho avuto difficoltà ad addormentarmi per l'emozione ma alla fine, partita la gara, non ho pensato ad altro. La cosa importante è divertirsi, come Abbiamo ...

