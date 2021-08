Calciomercato Inter – Pedullà | “Lukaku ha già parlato con Tuchel”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Romelu, in procinto di lasciare l'per il Chelsea in questo, avrebbe già sentito al telefono il suo nuovo mister ...

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - SerieBNewsCom : ????#Inter, UFFICIALE: niente #SerieB! Filip #Stankovic è un nuovo calciatore del #Volendam! - _IlBoris : RT @fcin1908it: Sky – Due veri sondaggi per Lautaro, ma a cifre basse: l’Inter chiede di più -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Il portiere dell'Ajax Andrè Onana avrebbe raggiunto l'accordo con l'e firmato il pre contratto con il club nerazzurro L', in attesa di capire quale futuro attenderà Romelu Lukaku e che tipo di mercato potrà fare in questa sessione, ha già chiuso un colpo per la stagione 2022/23. Secondo France Football, infatti, ...1 Il Chelsea pronto ad accontentare l'per Romelu Lukaku . Come scrivono in Inghilterra, i Blues sono pronti a mettere sul piatto 130 milioni di euro, con il gigante belga che ha già avuto un primo contatto con Tuchel .Il Milan continua la ricerca ad un centrocampista, l’intenzione del club rossonero è quello di regalare all’allenatore Stefano Pioli un calciatore con caratteristiche diverse da Brahim Diaz. Il Diavol ...Il grande amore tra Lukaku e l'Inter adesso è messo a dura prova dall'offerta economica del Chelsea: dirsi addio sarebbe un errore imperdonabile ...