Bruti Liberati | la riforma Cartabia è fatta Adesso cambiamo davvero la giustizia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Con il voto di fiducia su quello che negli atti parlamentari rimane intitolato “Disegno di legge n. 2435 AC presentato dal ministro della(Bonafede)” si conclude una fase nella quale il dibattito-scontro si è concentrato sulla prescrizione in clima di contrapposizione da tifo da stadio. L’irrigidimento del partito di Bonafede ha imposto una soluzione giustamente criticata per la sua irrazionalità, ma questo è il punto di mediazione raggiunto dalle ragioni della politica. Gli avventati termini previsti nella prima versione per i giudizi di appello e di cassazione erano impossibili da rispettare. Se la maggioranza virtuosa non pone problemi, per le corti di Roma, ...

Panorama

Greco è stato il delfino di Edmondo, storico esponente di Md corrente nata a metà degli anni '60 teorizzando l'orizzontalità negli uffici giudiziari ai danni della verticalità., ...Frank Cimini per 'il Riformista' ANTONIO DI PIETRO PIERCAMILLO DAVIGO FRANCESCO GRECO GHERARDO COLOMBO - POOL MANI PULITE Si nasce incendiari e si muore pompieri. Non vale certo per tutti ma per molti ...Per oltre dieci anni il potere è rimasto in mano alla stessa cerchia di toghe. Ora si volterà pagina: in pole per la successione a Greco il pg di Firenze Viola ...E’ una brutta storia quella che si sta consumando nella procura della Repubblica di Milano a causa dei verbali segretati dell’avvocato Piero Amara sull’esistenza della ‘loggia Ungheria’. E’ una brutta ...