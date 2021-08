Viene tradita dal suo compagno e lei riempie il paese di volantini: una vendetta geniale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Scafati si è svegliata nella prima domenica d'agosto tappezzata da un misterioso volantino color giallo. A una prima occhiata sembra un normale annuncio, simile a quelli disseminati per offrire posti di lavoro o case in affitto, ma basta guardare meglio per capire che si tratta di tutt'altro: è la vendetta di una ragazza tradita che, spargendo il suo messaggio tra le strade e sugli edifici del paesone della provincia di Salerno, 48mila abitanti, cerca di mettersi in contatto con il fidanzato, Luigi di quella che ha scoperto essere l'amante del compagno. Quello che c'è dietro il messaggio, anche se non si esclude che si tratti di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 4 agosto 2021) Scafati si è svegliata nella prima domenica d'agosto tappezzata da un misterioso volantino color giallo. A una prima occhiata sembra un normale annuncio, simile a quelli disseminati per offrire posti di lavoro o case in affitto, ma basta guardare meglio per capire che si tratta di tutt'altro: è ladi una ragazzache, spargendo il suo messaggio tra le strade e sugli edifici del paesone della provincia di Salerno, 48mila abitanti, cerca di mettersi in contatto con il fidanzato, Luigi di quella che ha scoperto essere l'amante del. Quello che c'è dietro il messaggio, anche se non si esclude che si tratti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Viene tradita Efebo d'Oro a Costa - Gavras Yves Montand è il protagonista, mentre a Jean - Louis Trintignant viene affidato il ruolo del ... 1983), interpretato da Jill Clayburgh; il Ku Klux Klan in Betrayed ( Betrayed - Tradita , 1988) con ...

Viaggio nelle piazze d'Italia, la resistenza continua. Fino a quando? Per un attimo mi viene un brivido. In via Po, da piazza Castello a via Rossini, la folla occupa ... De Donno è oggi il simbolo di una medicina per il popolo, tradita e uccisa da interessi multinazionali.

Ragazza tradita si rivolge al fidanzato dell'amante del suo compagno Voce di Napoli Se i no-vax sfidano Biden Anche l'America è nei guai con la nuova ondata di contagi, in particolare la variante Delta, che si rafforza mentre il traguardo dell'immunità di gregge non è stato raggiunto. Joe Biden viene accusato ...

Madame nella bufera, accusata di anti-femminismo: "Sono una donna libera e posso elogiare un uomo" Un post della rapper ha scatenato una serie di attacchi nei suoi confronti, ma la sua risposta non si è fatta attendere ...

