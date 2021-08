Advertising

Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte - Ettore_Rosato : Le donne vittime di violenza avranno un nuovo strumento a loro garanzia: per chi viola il divieto di avvicinamento… - riccardo_fra : Stasera #M5S voterà sì alla riforma della #giustizia. Con i correttivi da noi voluti abbiamo ottenuto una riforma v… - Mariari30057064 : RT @Affaritaliani: Giustizia, approvata la riforma Cartabia. 13 M5s assenti non giustificati - FirenzePost : Riforma giustizia: già votata due volte la fiducia, atteso il voto finale -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma giustizia

Occhi puntati sulladella, ma senza scherzi, perché, come ha rassicurato la ministra Marta Cartabia: si va avanti così. Ieri, al termine della discussione sulle linee generali, il ministro per i ..., Draghi convince Conte Sviluppo e Transizione ecologica: ok alla riorganizzazione Il governo Draghi al giro di boa Dopo il cruciale passaggio delladella, Conte ...Andata in porto la mediazione sulla prescrizione per i reati gravi quali quelli per mafia, i 5Stelle avevano accettato di mettere da parte la tanto discussa e criticata riforma dell'ex ministro grilli ...Tra poche ore si ricomincia: dalle 9 e per tutta la giornata è previsto l'esame e i voti sugli ordini del giorno e, quindi, il voto finale in serata riforma-giustizia-gia-votata-due-volte-la-fiducia ...