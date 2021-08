Evasione fiscale in Romagna, sequestri anche al Papeete di Milano Marittima (Di martedì 3 agosto 2021) Appena qualche giorno fa il leader della Lega, Matteo Salvini, era tornato nel suo luogo d'elezione vacanziera, per tuonare contro Letta e Conte. Ora il bar sulla spiaggia di Milano Marittima, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 agosto 2021) Appena qualche giorno fa il leader della Lega, Matteo Salvini, era tornato nel suo luogo d'elezione vacanziera, per tuonare contro Letta e Conte. Ora il bar sulla spiaggia di, ...

Advertising

HuffPostItalia : Evasione fiscale al Papeete Beach. Sequestrato mezzo milione di euro - petergomezblog : Papeete, sequestro da 500mila euro per lo stabilimento e la discoteca più amati da Salvini: inchiesta per evasione… - fanpage : Maxi sequestro al #Papeete per evasione fiscale - lalitapetila : RT @erretti42: Papeete, sequestro da 500mila euro per lo stabilimento e la discoteca più amati da Salvini: inchiesta per evasione fiscale -… - CeschiaMarcello : RT @Nonha_stata: Evasione fiscale al #PapeeteBeach, già pronta una poltrona da ministro per l'amministratore. #Papeete -