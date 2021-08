Superlega, Ceferin va per la sua strada: sanzioni non ritirate per i club (Di lunedì 2 agosto 2021) Il presidente della Uefa Ceferin fa muro e non ritira le sanzioni ai 12 club fondatori dell’European Super League Non è ancora terminata la scia di polemiche e battaglie legali relative alla questione Superlega. Secondo quanto riportato dal The Times, infatti, la UEFA non avrebbe alcuna intenzione di accettare la decisione del Tribunale di Madrid, che ha ordinato nei giorni scorsi di revocare le sanzioni inflitte dal massimo organo calcistico europeo ai 12 club fondatori. Una fonte UEFA, infatti, dopo aver spiegato che non c’è intenzione di rispettare quest’ordine e che le azioni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Il presidente della Uefafa muro e non ritira leai 12fondatori dell’European Super League Non è ancora terminata la scia di polemiche e battaglie legali relative alla questione. Secondo quanto riportato dal The Times, infatti, la UEFA non avrebbe alcuna intenzione di accettare la decisione del Tribunale di Madrid, che ha ordinato nei giorni scorsi di revocare leinflitte dal massimo organo calcistico europeo ai 12fondatori. Una fonte UEFA, infatti, dopo aver spiegato che non c’è intenzione di rispettare quest’ordine e che le azioni ...

Advertising

WalterEgo90 : @armagio Seriamente nessuno all'interno della UEFA non vede quali danni sta facendo Ceferin a livello di immagine a… - news24_inter : Superlega, Ceferin fa muro: non ritirate le sanzioni ai 12 club - OreVin93 : @domenicoabb @Escoalbar95 Fatto sta che ora inizierò ad osservare e a leggere le cose di Francone con molta più att… - fcin1908it : The Times – Superlega, muro Ceferin: la UEFA non ritira le sanzioni ai 12 club - KarlOne71 : @SCUtweet @iamnotaheroine @TMSMorea Ma non è che Ceferin sotto sotto sia dalla parte giusta, facendo il gioco della… -