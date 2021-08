Velocista bielorussa accusa | Mi hanno costretta a partire

Leggi su agi

(Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Prima il messaggio inquietante sui social: “Mi stanno portando in aeroporto contro la mia volontà”. Poi quello più rassicurante: “Credo di essere al sicuro, sono con la polizia”. In due frasi sui social si racchiude il dramma dellaKrystsina Tsimanouskaya, 24 anni, che ha scosso la domenica olimpica in Giappone. La ragazza ha denunciato di essere stata sequestrata dagli allenatori della squadra di atletica, dopo le accuse che laaveva lanciato riguardo la gestione delle gare da parte dello staff. In un video postato su Telegram, Tsimanouskaya ha chiesto dunque aiuto al Comitato Internazionale Olimpico, ...