Vaccini obbligatori per gli insegnanti, l'ipotesi su trasferimento e sospensione dello stipendio per chi si rifiuta (Di domenica 1 agosto 2021) I prossimi due giorni potrebbero essere decisivi per capire come il mondo della scuola tornerà in classe per nuovo anno scolastico con la pandemia di Coronavirus in corso. Il nodo da sciogliere è ancora quello della copertura vaccinale soprattutto per gli insegnanti e i collaboratori scolastici, che nei piani del governo potrebbe prevedere un sistema a «obbligo progressivo», come riporta Repubblica. Nel decreto previsto per martedì 3 agosto, al massimo giovedì, il governo valuta di imporre l'obbligo di vaccinazione per i prof che andrebbero incontro a conseguenze gradualmente più pesanti in caso di rifiuto. In prima istanza, l'insegnante che decide di non vaccinarsi ...

