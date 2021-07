Uomini e Donne news, Karina Cascella al veleno: “Gemma Galgani deve andare a casa” (Di sabato 31 luglio 2021) Nonostante la sua pausa di riflessione dal ruolo di opinionista tv, Karina Cascella è tornata a dire la sua su alcuni personaggi e questioni del mondo dello showbiz, tra cui Gemma Galgani, che invita a lasciare Uomini e Donne. L’occasione è un curioso intervento social, in cui Karina non solo si apre sulla veterana star del Trono over, ma si lascia andare anche a dei commenti sulla rottura social avvenuta tra gli ex Gf vip 5, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, e il flirt nato tra Manuela Carriero e il tentatore Luciano Punzo a Temptation island ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 31 luglio 2021) Nonostante la sua pausa di riflessione dal ruolo di opinionista tv,è tornata a dire la sua su alcuni personaggi e questioni del mondo dello showbiz, tra cui, che invita a lasciare. L’occasione è un curioso intervento social, in cuinon solo si apre sulla veterana star del Trono over, ma si lasciaanche a dei commenti sulla rottura social avvenuta tra gli ex Gf vip 5, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, e il flirt nato tra Manuela Carriero e il tentatore Luciano Punzo a Temptation island ...

Coninews : Che forza i nostri ragazzi! ??La 4x100 mista uomini e ???????la 4x100 mista donne sono in FINALE! Nell’ultima giornat… - istsupsan : ??#VACCINI E SORVEGLIANZA #COVID19: ONLINE TERZO REPORT DI ANALISI CONGIUNTA ?si conferma beneficio per tutte le… - ItalianAirForce : #InternationalFriendshipDay - Giornata internazionale dell'amicizia Complicità e condivisione sono il segreto per l… - _KVNEKII : RT @annoiatoh24: donne: discriminate, uccise, violentate, vittime continue di revenge porn, gender gap uomini: insultati su twitter con fr… - linasimonetti49 : RT @RoccoTodero: Caro @matteorenzi facciamo a pezzi il #redditodicittadinanza; nella vita si deve pedalare, non ha importanza dove si arriv… -