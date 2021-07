Proteste contro Green Pass a Parigi, cariche alla Bastiglia (Di sabato 31 luglio 2021) Le forze dell'ordine francesi sono entrate in azione in piazza della Bastiglia a Parigi contro un "gruppo di manifestanti estremisti" del corteo contro il Green Pass. Gli agenti hanno risposto con i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021) Le forze dell'ordine francesi sono entrate in azione in piazza dellaun "gruppo di manifestanti estremisti" del corteoil. Gli agenti hanno risposto con i ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, a Parigi scontri a proteste contro il green pass #greenpass - RaiNews : Cresce la protesta nelle città italiane contro l'obbligo del #greenpass nei luoghi pubblici al chiuso. Cori in nome… - stebellentani : Domani in altre 12 cittá proteste contro il green pass. a Roma hanno già aderito intellettuali come Claudio Borghi,… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Francia, proteste contro il Green pass e la sua estensione in almeno 150 città. Scontri nel corteo di Parigi. Proteste anche a… - alberto62x : RT @UGiangrieco: #PARIGI PROTESTE CONTRO IL GREEN PASS. LA POLIZIA INDIETREGGIA -