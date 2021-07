Olimpiadi oggi: per Jacobs record italiano. Nespoli d'argento. Tutti i risultati (Di sabato 31 luglio 2021) Giornata ricca di emozioni oggi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . L 'Italia c'è, aggiunge quattro medaglie in bacheca, anche se l'appuntamento col terzo oro viene ancora rinviato. Lo ha sfiorato un ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Giornata ricca di emozionialledi Tokyo 2020 . L 'Italia c'è, aggiunge quattro medaglie in bacheca, anche se l'appuntamento col terzo oro viene ancora rinviato. Lo ha sfiorato un ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Lei è Sanne, la mia ragazza': in collegamento video con Casa Italia, #LucillaBoari si commuove quando compare la… - Eurosport_IT : Col bronzo di oggi sono 20 medaglie in 7 giorni!???? Quindicesimi sì, ma SETTIMI per numero di medaglie complessive ?… - fanpage : È RECORD ITALIANO! Strepitosa Daisy che vola in finale! ???? #tokyo2020 #olimpiaditipo #GiochiOlimpici - itspukapuka : Non sto seguendo le Olimpiadi quest’anno ma il titolo del Quotidiano sportivo sulla squadra di Lucilla Boari che du… - sonoconfus4 : Comunque queste sono le ultime olimpiadi con il windsurf con la tavola RSX dalle prossime ci sarà il iQFoil oggi è… -