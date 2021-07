Gkn | Landini in fabbrica | Trattamento antisindacale

(Di sabato 31 luglio 2021) Lo scontro si fa più duro di giorno in giorno. La proprietà al prefetto: «Lava liberata, si interrompa l’occupazione»

Advertising

PratoUsb : RT @SashaColautti: #Landini alla #GKN. Dopo 22 giorni di vertenza forse andrà a spiegare ai lavoratori inferociti le motivazioni della sua… - iltirreno : Lo scontro si fa più duro di giorno in giorno. La proprietà al prefetto: «La fabbrica va liberata, si interrompa l’… - SandriAl18 : RT @SashaColautti: #Landini alla #GKN. Dopo 22 giorni di vertenza forse andrà a spiegare ai lavoratori inferociti le motivazioni della sua… - annal1962 : RT @SashaColautti: #Landini alla #GKN. Dopo 22 giorni di vertenza forse andrà a spiegare ai lavoratori inferociti le motivazioni della sua… - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Italia: La Gkn non revoca i 422 licenziamenti, 'la chiusura di Campi Bisenzio è decisa' -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn Landini

Campi Bisenzio, 30 luglio 2021 - Alladi Campi Bisenzio oggi ricorrono tre settimane esatte dall'inizio dell' assemblea ... Allo stabilimento è arrivato Maurizio, segretario ...... del quale l'azienda ha chiesto lo sgombero ai lavoratori che lì sono da oltre 20 giorni in presidio permanente, si è recato il segretario generale della Cgil Maurizio. 1 - - > FIRENZE -...Lo scontro si fa più duro di giorno in giorno. La proprietà al prefetto: «La fabbrica va liberata, si interrompa l’occupazione» ...Gkn si dice disponibile al dialogo «per identificare gli strumenti utili a mitigare gli impatti sociali della decisione aziendale» e «individuare eventuali misure di accompagnamento per le persone imp ...