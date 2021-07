Badminton, Olimpiadi Tokyo: Lee Yang/Wang Chi-Li conquistano l’oro nel doppio maschile (Di sabato 31 luglio 2021) Lee Yang/Wang Chi-Li (Taipei cinese) vincono il torneo nel doppio maschile di Badminton alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sconfitta in finale la Cina che cede nel secondo set a dei rivali nettamente superiori. La partita per l’oro non è durata molto. Lee Yang/Wang Chi-Li, vincitori del primo set per 21-18, si ripetono nel secondo segmento in cui i cinesi Li Jun Hui/Liu Yu Chen hanno alzato bandiera bianca. 21-12 il parziale della set che ha incoronato i rappresentati del Taipei cinese che vincono l’oro con ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) LeeChi-Li (Taipei cinese) vincono il torneo neldialledi2020. Sconfitta in finale la Cina che cede nel secondo set a dei rivali nettamente superiori. La partita pernon è durata molto. LeeChi-Li, vincitori del primo set per 21-18, si ripetono nel secondo segmento in cui i cinesi Li Jun Hui/Liu Yu Chen hanno alzato bandiera bianca. 21-12 il parziale della set che ha incoronato i rappresentati del Taipei cinese che vinconocon ...

