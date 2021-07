VIDEO Nuoto | Gregorio Paltrinieri accede in finale nei 1500 stile libero Rivivi la sua performance

(Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo l’argento colto negli 800torna in vasca nelle batterie deie trova l’accesso incon il quarto tempo complessivo. 14’49”17 per il carpigiano che tiene a distanza di sicurezza il rivale ucraino Mykhailo Romanchuk e l’americano Robert Finke, giunti rispettivamente primo e secondo. Ora un giorno di riposo, fondamentale specialmente per il Greg nazionale considerando che ha da poco sconfitto la mononucleosi, poi ladomenica 1 agosto alle ore 03 e 44 italiane. Servirà un passo ovviamente diverso per aggredire il podio, ...

Dopo l'argento colto negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri torna in vasca nelle batterie dei 1500 e trova l'accesso in finale con il quarto tempo complessivo. 14'49''17 per il carpigiano che ti ...