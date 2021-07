Tamberi in finale nell’alto a Tokyo, deludono azzurri della spada (Di venerdì 30 luglio 2021) Tokyo (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi vola nella finale olimpica del salto in alto, gli azzurri della spada deludono le attese e restano fuori dalla zona medaglie. Comincia così la settima giornata dei Giochi di Tokyo per l’Italia, la prima per l’atletica leggera. Pur senza trovare le sensazioni cercate, Tamberi non ha avuto problemi a superare 2,28 al secondo tentativo, dopo un percorso netto nei primi salti, per staccare il biglietto per la finale in programma domenica. “Aspetto questa finale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021)(GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gianmarcovola nellaolimpica del salto in alto, glile attese e restano fuori dalla zona medaglie. Comincia così la settima giornata dei Giochi diper l’Italia, la prima per l’atletica leggera. Pur senza trovare le sensazioni cercate,non ha avuto problemi a superare 2,28 al secondo tentativo, dopo un percorso netto nei primi salti, per staccare il biglietto per lain programma domenica. “Aspetto questa...

