Sviluppo e investimento | una delegazione dell’Angola in visita a Salerno e provincia

(Di venerdì 30 luglio 2021) di Monica De Santis Mattinata all’insegna della cooperazione, ieri mattina a Palazzo Sant’Agostino, dove, promosso dalla Camera di Commercio e dall’Africa Centrale si è tenuto l’incontro con laguidata dal Segretario di Stato alla pesca Esperança Maria Francisco Eduardo da Costa e dall’Ambasciatrice in Italia Maria De Fatima Domingas Jardim, per consolidare l’interazione culturale ed economica tra l’Italia e l’Angola, volta a consolidare la collaborazione tra le imprese del settore privato salernitano che operano e possono operare in Angola, sfruttando i punti di forza dei due paesi. Hanno accolto e salutato la ...

Advertising

PaolaFaragasso : RT @LexmarkITA: L'innovatività della R&D di Lexmark deriva dall'applicazione di sofisticati algoritmi ai dati dei sensori di oltre un milio… - LexmarkITA : L'innovatività della R&D di Lexmark deriva dall'applicazione di sofisticati algoritmi ai dati dei sensori di oltre… - startzai : RT @Lombard5stelle: ?? #ASSESTAMENTODIBILANCIO 2021 ? APPROVATO ORDINE DEL GIORNO: #FINTECH E #CRIPTOVALUTE, SVILUPPO DI UN POLO DI INVESTI… - fintechIT : RT @Lombard5stelle: ?? #ASSESTAMENTODIBILANCIO 2021 ? APPROVATO ORDINE DEL GIORNO: #FINTECH E #CRIPTOVALUTE, SVILUPPO DI UN POLO DI INVESTI… - Lombard5stelle : ?? #ASSESTAMENTODIBILANCIO 2021 ? APPROVATO ORDINE DEL GIORNO: #FINTECH E #CRIPTOVALUTE, SVILUPPO DI UN POLO DI INV… -

Ultime Notizie dalla rete : Sviluppo investimento

Borsa Italiana

...diventa molto utile per il portafoglio poter inserire strumenti come i certificati di...nel settore automotive e in particolare Nio e Tesla specializzate nella progettazione edi ...... si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno... sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma diZuckerberg ha annunciato una svolta per il social network. Si stimano 5 miliardi di investimenti per sviluppare un'economia basata su pubblicità e compravendita di oggetti digitali ...Nonostante la costante incertezza che pesa sui mercati a livello globale causa Covid, il gruppo Webuild ha chiuso il primo semestre del 2021 con “risultati marcatamente positivi, e questo ci rende mol ...