Shomurodov-Roma, ci siamo: affare in dirittura d'arrivo, domani le visite mediche (Di venerdì 30 luglio 2021) L'uzbeko è ad un passo dai giallorossi: la trattativa è in dirittura d'arrivo, domani le visite mediche. Leggi su 90min (Di venerdì 30 luglio 2021) L'uzbeko è ad un passo dai giallorossi: la trattativa è ind'le

Advertising

angelomangiante : Accordo trovato. ? #Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma di Josè Mourinho. @SkySport - AlfredoPedulla : #Kostic resta una vecchia fiamma della #Lazio: fissato incontro a #Roma tra #Ramadani e #Tare. Alla #Roma piace ma… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, può arrivare già domani la chiusura per #Shomurodov - Mj_ssl : RT @BaldiMarce: Roma: Shomurodov (20 mln), Patricio Inter: Çalhanoglu perché a 0, via Hakimi Milan: Maignan e Giroud, via Gigio e Çala Napo… - Moody31045846 : RT @BaldiMarce: Roma: Shomurodov (20 mln), Patricio Inter: Çalhanoglu perché a 0, via Hakimi Milan: Maignan e Giroud, via Gigio e Çala Napo… -