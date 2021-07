Come giocare online usando WhatsApp: ecco il trucco (Di venerdì 30 luglio 2021) Noibot ha sviluppato un servizio che permette di divertirsi sfidando gli amici con alcuni giochi su WhatsApp: vediamo i passaggi da compiere per attivare la funzionalità e giocare sull’applicazione. Credit: Justin Sullivan/Getty ImagesWhatsApp è noto per essere tra gli strumenti di messaggistica online istantanea più all’avanguardia. In pochissimi sanno però che nell’app è possibile anche giocare gratuitamente ai “videogame”. La funzionalità non è direttamente di WhatsApp, ma è stata sviluppata da un’azienda specializzata nella realizzazione di bot, che si chiama Noibot. Grazie al servizio ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021) Noibot ha sviluppato un servizio che permette di divertirsi sfidando gli amici con alcuni giochi su: vediamo i passaggi da compiere per attivare la funzionalità esull’applicazione. Credit: Justin Sullivan/Getty Imagesè noto per essere tra gli strumenti di messaggisticaistantanea più all’avanguardia. In pochissimi sanno però che nell’app è possibile anchegratuitamente ai “videogame”. La funzionalità non è direttamente di, ma è stata sviluppata da un’azienda specializzata nella realizzazione di bot, che si chiama Noibot. Grazie al servizio ...

Advertising

rubio_chef : Mamma mamma possiamo prendere un NoVax? No Benito, che poi lo so come va a finire: non ci giochi, ti annoi e a me t… - andrea_82b15 : @TheAntiSantONE @4n1mo51t1som1n4 Eh ma parti da una base solida di uno che arrivò in NBA con la fama di difensore s… - soloioenessuno : RT @NadiaPasticcio: Non era per me… Già lo sapevo. Ma ho saputo illudermi così bene con le bugie e giocare al gioco della falsa felicità, c… - Bepy83 : RT @NadiaPasticcio: Non era per me… Già lo sapevo. Ma ho saputo illudermi così bene con le bugie e giocare al gioco della falsa felicità, c… - GiacomoEvangel : @giuliaselvaggi2 @elevisconti Sono d’accordissimo. Però, La prego, non usi “giocare alla PlayStation” come forma di… -