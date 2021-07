Bayern Monaco – Napoli | i convocati di Spalletti

(Di venerdì 30 luglio 2021): Tutto pronto per l’amichevole di domani che si giocherà all’ Allianz Arena didi Baviera, alle ore 16.30. Gli Azzurri affronteranno il, campione della Bundesliga nella passata stagione. Il tecnico dei partenopei Lucianoha diramato le convocazioni per il match: oltre ai reduci dall’Europeo con l’Italia, ancora in vacanza (Di Lorenzo, Meret e Insigne), e agli infortunati Demme, Lozano, Mertens e Ghoulam, l’allenatore toscano dovrà fare a meno anche di Ospina e Fabian Ruiz, che raggiungeranno i compagni solo in ...

Sono 20 i calciatori convocati da Luciano Spalletti per l'amichevole contro il. Il tecnico del Napoli deve rinunciare ad alcuni uomini a disposizione. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in campo. Luperto, ...Azzurri in campo all' Allianz Arena contro una grandissima del calcio europeo, il. Si gioca alle 16.30 di domani, sabati 31 luglio. Diretta tv su Sky Sport ma non per tutti: serviranno ...