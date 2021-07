Roberto Gualtieri | Alessandro Onorato a capo della lista civica | ' È il nostro Draghi per Roma'

(Di giovedì 29 luglio 2021) ' è ilper '. Lo ha dichiarato , consigliere capitolino e coordinatoreper, durante l'inaugurazione del comitato elettorale in via dei Cerchi. Leggi anche > '...

Advertising

gualtierieurope : Una gestione migliore dei #rifiuti; #trasporti più efficienti, sicuri e sostenibili; un nuovo modello di… - gualtierieurope : Ecco come stanno le cose sui #rifiuti a #Roma. È tempo di voltare pagina. Questa vergogna deve finire. E finirà!… - gualtierieurope : 104 decessi sulle strade a #Roma. Sono numeri che parlano da soli, purtroppo. Serve un cambio di passo immediato pe… - fabius1712 : RT @gualtierieurope: Una gestione migliore dei #rifiuti; #trasporti più efficienti, sicuri e sostenibili; un nuovo modello di #ediliziapopo… - ottogattotto : L'ultimo vagone semmai. 'Quel treno per Yuma' #Gualtieri -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Gualtieri

Lo ha detto il candidato sindaco a Roma per il centrosinistrain occasione delll'inaugurazione della sede della lista civica che lo sostiene. Nell'occasione il coordinatore della ...Inoltre su change.org è stata lanciata da alcuni una petizione che deve arrivare alle duemila e cinqucento firme per chiedere testualmente 'AI CANDIDATI SINDACI ENRICO MICHETTI,, ...«Roberto Gualtieri è il nostro Draghi per Roma». Lo ha dichiarato Alessandro Onorato, consigliere capitolino e coordinatore della ...Un appostamento durato diversi minuti, insieme a cori e urla. Circa 500 no vax hanno raggiunto l’abitazione del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e lì hanno manifestato. Il corteo, organizzato dal movi ...