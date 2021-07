Luigi Berlusconi diventa papà | è nato Emanuele Silvio

(Di giovedì 29 luglio 2021) Èil tredicesimo nipotino di. Federica Fumagalli, moglie di, ha dato alla luce il loro primogenito, che si va a unire alla nutrita squadra dei nipoti dell’ex premier. Tra poche settimane nascerà anche il quinto figlio di Barbara(che dovrebbe essere femmina, dopo quattro maschi).è di nuovo nonno per la tredicesima volta, per la precisione. Il figlio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Doppio fiocco (uno rosa e uno azzurro) ad Arcore. In attesa della nascita della figlia di Barbara, alla quinta gravidanza,è diventato papà . Il minore dei figli del Cavaliere, convolato a nozze lo scorso settembre con Federica Fumagalli nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano , ha regalato a suo padre ...Novità in casa. È nato il primo figlio di, figlio del leader di Forza Italia, e Federica Fumagalli . I due sono diventati genitori di Emanuele Silvio . Si tratta del tredicesimo nipote di nonno Silvio, a cui è ...Da una combattiva, vivace e schietta come lei nessuno se lo aspettava, e invece, anche la super influencer napoletana Chiara Nasti, seguitissima sui social, ha detto basta (per un po') al mondo intern ...SILVIO BERLUSCONI NUOVAMENTE NONNO È nato il figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, il nome per omaggiare l'ex premier ...