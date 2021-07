Love is in the air anticipazioni 30 luglio 2021, i sospetti di Eda (Di giovedì 29 luglio 2021) Eda non riesce a togliersi dalla testa la frase che le ha detto Serkan e nella puntata di Love is in the air di venerdì 30 luglio 2021, la Yildiz inizierà a pensare che forse non è stata la volontà del Bolat a dividerli, ma qualcosa che purtroppo non è dipesa da lui e che in qualche modo sia stato costretto, ma cosa? Poi Eda ripensa alle ultime conversazioni avute con Serkan e intuisce che il cambiamento del giovane è avvenuto quando hanno iniziato a parlare della morte dei suoi genitori. Ma per quale motivo? A questo punto la giovane fioraia decide di fare delle indagini per scoprire che cosa si nasconde dietro la decisione presa ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 luglio 2021) Eda non riesce a togliersi dalla testa la frase che le ha detto Serkan e nella puntata diis in the air di venerdì 30, la Yildiz inizierà a pensare che forse non è stata la volontà del Bolat a dividerli, ma qualcosa che purtroppo non è dipesa da lui e che in qualche modo sia stato costretto, ma cosa? Poi Eda ripensa alle ultime conversazioni avute con Serkan e intuisce che il cambiamento del giovane è avvenuto quando hanno iniziato a parlare della morte dei suoi genitori. Ma per quale motivo? A questo punto la giovane fioraia decide di fare delle indagini per scoprire che cosa si nasconde dietro la decisione presa ...

