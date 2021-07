Domnich S Martino | Giovani e meno abbienti meno propensi a vaccino antinfluenzale

(Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug. - "Un anno fa, durante la prima ondata della pandemia da Covid - 19 abbiamo condotto uno studio trasversale su un campione rappresentativo di 2.523 persone maggiorenni per capire i ...

Lo ha detto Alexander, dell'Uo di Igiene dell'ospedale Policlinico SanIrccs di Genova durante la presentazione di "Termometro Influenza", l'osservatorio permanente condotto da Swg ...... Direttore Ricerca Swg, Alexander, dell'U. O. Igiene, Policlinico SanIrccs, Genova e Maura Cambiaggi, General manager Seqirus Italia. "L'indagine, sviluppata da Swg nell'ambito ...Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - Circa 8 italiani su 10 cercano maggiori informazioni sui vaccini, oltre 7 su 10 vorrebbero un vaccino per l'influenza 'personalizzato' in base all'età e alle propri ...