Coronavirus, nel Lazio è allarme variante Delta: ritrovata nell’81% dei casi (Di giovedì 29 luglio 2021) Coronavirus, nel Lazio continuano a preoccupare i casi di variante Delta. In modo particolare la mutazione del virus nel Lazio è in continuo aumento, rappresenta infatti l’80,8 % dei casi. Questi i dati registrati dall’ultimo report del Seresmi-Spallanzani. Per individuare il livello di radicamento delle varianti sono stati sequenziati tutti i tamponi risultati positivi in quest’ultimo periodo, così da avere uno spettro di riferimento quanto più ampio. Leggi anche: Coronavirus, aumentano i contagi e i ricoverati nel Lazio: 476 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021), nelcontinuano a preoccupare idi. In modo particolare la mutazione del virus nelè in continuo aumento, rappresenta infatti l’80,8 % dei. Questi i dati registrati dall’ultimo report del Seresmi-Spallanzani. Per individuare il livello di radicamento delle varianti sono stati sequenziati tutti i tamponi risultati positivi in quest’ultimo periodo, così da avere uno spettro di riferimento quanto più ampio. Leggi anche:, aumentano i contagi e i ricoverati nel: 476 ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, studio di Pfizer: efficacia del vaccino cala dopo 6 mesi. Obbligo di vaccino per i dipendent… - fanpage : 'Per lavorare negli alberghi e nel settore ricettivo in generale bisogna essere vaccinati' C'è l'annuncio di Federa… - corona_tweet : RT @castelbolognese: Aggiornamento #Coronavirus Giovedì 29 luglio 1 nuovo caso a #CastelBolognese. In Provincia 26, in Regione 493. Alla da… - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Giovedì 29 luglio 1 nuovo caso a #CastelBolognese. In Provincia 26, in Regione 493. Alla… - CorriereCitta : Coronavirus, nel Lazio è allarme variante Delta: ritrovata nell’81% dei casi -